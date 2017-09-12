Межрегиональная выставка УФО "АГРО-2017" принесла "Золотым лугам" золотые медали

Компания "Золотые луга" получила две золотых и три серебряные медали на VIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Тюмени. Золотой медалью награждены сыр "Эдам" и кефир "Золотые луга". Серебряные медали получили ацидофилин "Живи здорово", йогурт белый "Золотые луга", а также сливочное масло "Золотые луга".
На выставке были представлены 6 регионов Уральского федерального округа и собрала более 90 участников. Компания "Золотые луга" наряду с другими предприятиями сельскохозяйственного производства и переработки представляла на выставке Тюменскую область.
"Это высшая степень проявления доверия к компании "Золотые луга" и к нашей продукции. И мы с честью оправдаем его. Следуя нашей миссии, производим только натуральные и полезные продукты питания. – отметила генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко. - Вся продукция компании только из лучшего сырья и без вредных добавок. В этом могут всегда убедиться наши покупатели из 11 регионов Урала и Сибири".
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