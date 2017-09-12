Межрегиональная выставка УФО "АГРО-2017" принесла "Золотым лугам" золотые медали

Компания "Золотые луга" получила две золотых и три серебряные медали на VIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Тюмени. Золотой медалью награждены сыр "Эдам" и кефир "Золотые луга". Серебряные медали получили ацидофилин "Живи здорово", йогурт белый "Золотые луга", а также сливочное масло "Золотые луга".

На выставке были представлены 6 регионов Уральского федерального округа и собрала более 90 участников. Компания "Золотые луга" наряду с другими предприятиями сельскохозяйственного производства и переработки представляла на выставке Тюменскую область.