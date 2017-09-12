Запсибкомбанк принял участие в Днях финансовой грамотности

Запсибкомбанк

Начиная с 2011 года, 8 сентября российское финансовое сообщество отмечает свой профессиональный праздник - День финансиста. Именно в этот день в 1802 году император Александр I основал Министерство финансов России. Стало традицией проводить в рамках этого праздника Всероссийскую акцию "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях".

Всероссийская акция проходит ежегодно в целях повышения уровня знаний и компетенций молодёжи и подростков в области финансов, осведомлённости о финансовых продуктах, формирования грамотного финансового поведения и воспитания навыков ответственного принятия решений в сфере планирования, потребления, сбережения и приумножения личных финансовых средств.

В качестве лекторов в учебных заведениях города Белоярский выступали различные специалисты, в Белоярском политехническом колледже и на классных часах в средней общеобразовательной школе №1 выступили сотрудники дополнительного офиса "Белоярский" ПАО "Запсибкомбанк".

"Мы стремимся делать все, чтобы наша молодежь становилась финансово образованной, чтобы сегодняшние школьники и студенты могли увереннее чувствовать себя в этом сложном современном финансовом мире и научились лучше сберегать, сохранять с таким трудом зарабатываемые деньги", – так прокомментировала участие в акции директор дополнительного офиса "Белоярский" Маргарита Дуданова.