Тюменская область может стать дотационной из-за новой схемы софинансирования АПК

В 2018 году в Российской Федерации изменятся уровни софинансирования из федерального бюджета регионам в отрасли сельского хозяйства. Процесс будет происходить с учетом расчетной бюджетной обеспеченности. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин на заседании по экономической политике при полпреде президента РФ в Уральском федеральном округе. Оно состоялось в пятницу, 8 сентября, в Тюмени.

Больше остальных регионов Урала в этой ситуации пострадает Тюменская область - объем софинансирования из федерального бюджета снижается с 95 процентов до 22. Чтобы получить аналогичный прошлогоднему размер средств, необходимых для развития отрасли, регион должен изыскать из своего бюджета более 4,6 млрд рублей.

Для сравнения: Свердловская область должна найти из бюджета дополнительно 447 млн рублей (софинансирование составит 67%), Челябинская - 425 млн рублей (уровень софинансирования составит 81%), Югра лишается 76 млн рублей федеральной поддержки (уровень софинансирования снижается до 30%), Ямалу предстоит найти 183 млн рублей (снижение федеральной поддержки до 14%). От введения новой системы выиграет лишь Курган - область сэкономит 46 млн своих бюджетных средств.

"Для Тюменской области это большая нагрузка, учитывая в том числе происходящие изменения налогового законодательства на протяжении последних трех лет. Поэтому возникает ситуация, когда регион приближается к опасному дотационному рубежу", – прокомментировал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Губернатор рассказал, что правительство области накануне завершило рассмотрение части регионального бюджета, касающегося агропромышленного комплекса.

"Мы можем констатировать то, что недавние решения, принятые на федеральном уровне, стагнируют программу Тюменской области по поддержке инвестиционных проектов. Считаю, что это не совсем правильно", - отметил глава региона.

По мнению губернатора, о новшествах можно было объявить с 1 января 2018 года, тогда все новые инвестиционные проекты мы смогли бы рассматривать в рамках новых подходов и соизмерять возможности.

"Проекты, по которым инвесторы понесли существенные затраты, взяли кредиты, получили субсидирование, оказываются под угрозой. Теперь мы в рамках действующих инвестиционных займов должны срочно изыскать средства, чтобы продолжить субсидирование", - подвел итог Владимир Якушев и подчеркнул:

"Эта ситуация ставит в очень тяжелые условия и субъект, и наших инвесторов".

Правительство Тюменской области внесло в Министерство сельского хозяйства РФ предложение о сохранении уровня софинансирования по ранее принятым на федеральном уровне обязательствам по субсидированию процентов по инвестиционным кредитам, отобранным Минсельхозом РФ в период с 2012 по 2016 годы.

Участники заседания поддержали это предложение. По поручению полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских соответствующее письмо будет направлено председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

По информации https://admtyumen.ru/