Нечестные бизнесмены используют бабушек с овощами для собственной выгоды?

Активисты ОНФ участвуют в мероприятии, направленном на установление и пресечение несанкционированной торговли на улицах Тюмени. Предприниматели, действующие незаконно, не только наносят ущерб бюджетам разных уровней, но и бросают тень на добросовестных предпринимателей и торгующих пенсионеров.

В четверг, 7 сентября, в Тюмени состоялся выезд по местам нестационарной торговли. В состав инспектирующей группы вошли представители полиции, Роспотребнадзора и департамента потребительского рынка администрации города Тюмени, а также активисты Общероссийского народного фронта и журналисты. Главной целью мероприятия стало выявление в областной столице точек несанкционированной торговли. Участники рейда посетили уличные торговые объекты по адресам ул. Республики, 188, 174 и 144, а также ул. Мельникайте, 155, 80 и 64.

К сожалению, в Тюмени есть бизнесмены, которые пытаются скрыть свою активную торговую деятельность под видом продажи пенсионерами излишков дачной продукции. В ходе мероприятия было установлено, что зачастую несанкционированной торговлей занимаются лица, не зарегистрированные в качестве субъектов предпринимательства в установленном законом порядке, чем наносят ущерб бюджету различных уровней. Более того, нередко нарушители подключаются к электрическим сетям многоквартирных домов, из-за чего бремя расходов накладывается на их жителей.

"Страдают больше всего при этом незащищенные слои населения - те самые бабушки. Мы стремимся не запретить или наложить штрафы, а именно защитить пожилых людей и честных предпринимателей", - отметила представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова. Она добавила, что властям необходимо развивать это направление, предоставлять больше мест для торговли пенсионерам, помогать им в этом. "Тем самым мы дадим возможность дачникам сбыть продукцию и получить дополнительный доход, а покупателям - приобрести натуральные свежие овощи с грядок. В то же время репрессии не остановят теневой бизнес, а лишь ударят по незащищенным слоям населения, поэтому и действовать нужно не через запреты и штрафы, а при помощи контроля и мотивации", - подчеркнула она.

Отметим, что с начала 2017 года в Тюмени пенсионеры не привлекались к ответственности за реализацию товара - продукции плодовых, ягодных, овощных культур, бахчевых, картофеля.

"Многие, когда узнают о подобных рейдах, начинают возмущаться в духе "руки прочь от торгующих бабушек", "это их единственное средство к существованию" и т.п. Спешу внести ясность. Никто и не собирается как-то ограничивать права бабушек, торгующих своей продукцией на бесплатных местах. Все прекрасно понимают, что для них это важно.

Однако проведенные рейды доказывают, что нередко подобный способ торговли, в том числе через подставные лица, осуществляют теневые бизнесмены. Таким образом, они не оплачивают аренду, не платят налоги с доходов и реализуют сомнительного качества, неучтенные овощи и фрукты из-за рубежа. На фото можно увидеть, что торгуют явно не овощами с огорода… Это создает неприятный пример для честных предпринимателей. Наконец, это дискредитирует самих бабушек, которые торгуют собственной продукцией. Поэтому подобные рейды нужны и будут продолжаться", - прокомментировал ситуацию сопредседатель тюменского регионального отделения ОНФ Александр Пересторонин.

Он добавил, что "покупая продукты на улице, вы подвергаете себя и своих близких опасности! Товар не упакован, нет маркировок для потребителей о дате, месте изготовления! Нелегальные точки, предлагающие такой товар, устанавливаются практически на проезжей части. Пыль, грязь, выхлопные газы - всё это оседает на продукцию и впитывается в неё, делая эти овощи и фрукты ядовитыми. Нарушаются требования по продаже и хранению, которые установлены санитарными правилами. Берегите своё здоровье и ваших близких!", - отметил Александр Пересторонин.

На сегодня в Тюмени действуют семь рынков и восемь ежедневных ярмарок с установленными торговыми лотками, на которых граждане могут реализовывать дачную продукцию. Периодически проводятся дополнительные сельскохозяйственные ярмарки. Планируется проведение ярмарок выходного дня, места на которых для граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, будут предоставляться на бесплатной основе. Социально незащищенной категории граждан в Тюмени также предоставляется 349 мест (55 лотков) для торговли излишками продукции садоводства и огородничества, а также рассадой.

По состоянию на 1 июля 2017 года, фактическая обеспеченность населения всей Тюменской области торговыми местами, используемыми для продажи продовольственных товаров на розничных рынках, составляет 188%.

Предлагаем обсудить эту проблему на площадке ОНФ и найти способы ее решения в рамках круглого стола. К участию приглашаются все заинтересованные стороны.