Шесть губернаторов и представитель Президента РФ обсудят в Тюмени развитие агрокомплекса

10:35 05 сентября 2017
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aromashevo.online
| Фото: aromashevo.online

VIII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа откроется в Тюмени 8 сентября.

Посетить ее планируют  губернаторы Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Югры и Ямала и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Гости осмотрят все экспозиции выставки, а также обсудят последние достижения в сфере агропромышленного комплекса.

Теги: Владимир Якушев , Челябинск , АПК , Наталья Комарова , Курган , выставка , Тюменская ярмарка , Дмитрий Кобылкин
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