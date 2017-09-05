Шесть губернаторов и представитель Президента РФ обсудят в Тюмени развитие агрокомплекса

VIII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа откроется в Тюмени 8 сентября.

Посетить ее планируют губернаторы Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Югры и Ямала и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Гости осмотрят все экспозиции выставки, а также обсудят последние достижения в сфере агропромышленного комплекса.