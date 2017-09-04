Тюменский МФЦ подарит студентам спиннеры

Огромный спиннер диаметром 3,75 метра и весом в тридцать килограммов раскрутят 5 сентября у здания Тюменского индустриального университета на улице Мельникайте. Это самый большой на данный момент в мире экземпляр популярной игрушки, отмечают в пресс-службе МФЦ.

Мероприятие состоится в рамках акции "Спиннер крутится – госуслуги трудятся". Желающие смогут не только посмотреть на действо, но и поучаствовать в нём.

Акция направлена на популяризацию портала госуслуг: во время акции студентам и всем желающим расскажут, как через gosuslugi.ru быстро и просто оформить транспортную карту, бонус участникам - бесплатные спиннеры с логотипом сайта.

"Предоставление документов на бумаге – излишество для XXI века. Сейчас для оказания услуги чаще нужны не сами документы, а сведения из них. На сайте "госуслуги" достаточно зайти в личный кабинет, заполнить необходимые данные и через некоторое время получить документ или услугу. Оформить загранпаспорт, транспортную карту, водительское удостоверение и многое другое здесь уже можно. При этом список услуг постоянно пополняется", – отмечает директор Многофункционального центра в Тюменской области Александр Нагибин.

Мероприятие пройдет на трех площадках города. У здания ТИУ (Мельникайте – 50 лет Октября) старт назначен на 13:00, у Государственного аграрного университета Северного Зауралья (Республики, 7) – в 14:00, а у строительного института ТИУ (Луначарского, 2) – в 15:00.

По данным издания upi.com на 27 июля, самым большим считался спиннер из Британии - его диаметр составлял 3,3 метра.