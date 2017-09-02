Тюменские животноводы заимствовали американский опыт

При строительстве молочно-товарного комплекса в Голышмановском районе Тюменской области используются технологии, заимствованные у иностранных животноводов. Так, например, американская система "техасские ворота" позволит коровам из разных секций не контактируют друг с другом.

"Эту систему мы увидели в Америке. Техасские ворота позволяют не выходить трактористу, который раздает корма, а проезжать свободно. В то же время животные, опасаясь этого устройства, не перемещаются на кормовой стол", - рассказал представитель подрядчика Александр Павлий.

Большое внимание уделено организации процесса доения коров. Основной доильный зал системы "Карусель" рассчитан на 72 места, процесс доения полностью автоматизирован.

Второй этап строительства молочно-товарного комплекса завершится в ближайшие месяцы. На данный момент здесь содержатся 5 тыс. 100 голов крупного рогатого скота, из них 866 голов дойного стада. Рассчитан комплекс на 4 тыс. 600 голов с перспективой развития до 6 тыс. голов в будущем, пишет "Тюмeнская линия".