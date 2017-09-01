На "Тюменской марке" будут работать народные эксперты

Более 230 предпринимателей подали заявки на участие в городском конкурсе для субъектов малого и среднего бизнеса "Тюменская марка". Только 100 из них примут участие.

Об этом на бизнес-завтраке с предпринимателями рассказал директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых.

"В этом году чувствуется ажиотаж. Поэтому те бизнесмены, которые оперативно сдадут все документы в департамент, скорее окажутся в числе участников. Заявки принимают до 8 сентября. В этом году мы сократили пакет документов до двух. Участники заполняет только заявку и документ, подтверждающий полномочия представителя компании. Мы хотим, чтобы это было значимое событие, чтобы каждый предприниматель хотел участвовать в этом снова и снова. Чтобы конкурс был не обузой для бизнеса, а ярким событием и приключением", — добавил он.

Впервые в этом году в рамках конкурса будут работать народные эксперты — неравнодушные горожане, которые могут сходить на экскурсии на предприятия и смотреть, как строится тюменский бизнес.

"Это позитивные, любознательные тюменцы. Не нужно бояться их прихода, наоборот это дополнительный информационный повод, который позволит привлечь больше клиентов", — пояснили организаторы.

Сергей Толстых отметил, что для организаторов конкурса важна обратная связь от предпринимателей. "Я сам много лет работал в бизнесе, знаю, что такое обратная связь и умею оценивать обратную связь. Я рад, что в этом году конкурс начал жить своей жизнью. Внутри конкурса есть свобода. Это достижение. Если раньше участники подавали заявку и узнавали только о результатах и победителях, то сегодня мы стараемся объединить участников, познакомить их между собой, проводим неформальные встречи, различные турниры. Важно, чтобы все чувствовали себя частью этого большого проекта", — подчеркнул он.

В этом году городскому конкурсу для субъектов малого и среднего бизнеса "Тюменская марка" 15 лет. Конкурс призван выделять и награждать яркие, успешные предприятия, которые, опираясь на собственные ресурсы, идеи и энергию, внедрили новые подходы, решения, технологии и добились результата. Также он нужен, чтобы популяризировать малый и средний бизнес, тиражировать успешный опыт, улучшать бизнес-климат города и продвигать тюменские компании.

С 2017 года добавились новые номинации "Молодежное предпринимательство" и "Бизнес для бизнеса".

Как отметил Сергей Толстых, в конкурсе много новшеств. "С этого года зрители смогут проголосовать в каждой номинации только за одну компанию, которая действительно им понравилась. Также внедрили много технологий: личный кабинет, мобильное приложение, прозрачность голосования. Мы хотим, чтобы конкурс становился интереснее и современнее. Также изменится и формат выставки, которая пройдет 27 и 28 октября в Тюменском технопарке. Ее посетят около семи тысяч тюменцев и гостей города", — заявил он.

Предприниматели высказали пожелания о создании новых выставочных площадей, об активности в соцсетях, о возможности участия в конкурсе молодых бизнесменов, которым менее двух лет, о более привлекательных призах.

"Хотелось бы в призовом фонде видеть обучающие курсы от известных бизнес-тренеров, участие в региональных или даже международных выставках", — высказал свое пожелание участник конкурса Александр Арбатский. "Предложений много, мы тоже рассматривали разные варианты поощрений, надеюсь, что каждый год будем удивлять победителей конкурса. Также с этого года победители получат право использовать знак "Тюменская марка" на протяжении трех лет, ранее такая возможность предоставлялась на год", — подытожил Серей Толстых.