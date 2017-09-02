Тюменская область в лидерах среди регионов по объему строительных работ

Объем строительных работы в Тюменской области по итогам полугодия составил 66,2 млрд рублей, что на 7,7% выше аналогичного показателя 2016 года. При этом среднероссийский рост составил всего 0,2%.

По этому показателю Тюменская область на текущий момент занимает 9-е место среди регионов России. А в расчете на душу населения — 7-е место, пишет "Вcлух.ру".

По информации ведомства, за январь–июнь 2017 года в регионе введено 424,8 тыс. кв. метров жилья. В расчете на 1000 жителей области введено 289,7 кв. метров — это в 1,5 раза выше среднероссийского уровня (190,8 кв. метров).

Напомним, в прошлом году организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, в Тюменской области было введено 1687,5 тыс. кв. метров общей площади жилых домов.