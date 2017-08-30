Банк "Открытие" запустил новый продукт по хеджированию валютных рисков "Открытый форвард"

Валютный форвард — это соглашение о покупке/продаже валюты, которая произойдет в будущем. Валютный форвард "с открытой датой" по сравнению с обычным валютным форвардом обладает несколькими преимуществами: отсутствие процентных рисков, гибкие условия, возможность исполнения сделки в любой день до даты истечения контракта по заранее известной цене.

"Новый продукт стал ответом на изменившиеся возможности предприятий малого и среднего бизнеса по хеджированию рисков, — объясняет начальник управления департамента валютных, процентных и товарных рынков банка "Открытие" Александр Кострюков. — Для сферы бизнеса, где вопрос привлечения ликвидности всегда является первостепенным, найти средства, когда банк досрочно расторгает сделку — сегодня стало непростой задачей. Мы первыми на банковском рынке сделали шаг навстречу предприятиям малого и среднего бизнеса, взяв на себя риски, возникающие при такого рода сделках. Уверен, что это решение станет не только популярной мерой, но и обеспечит интерес предпринимателей к другим продуктам банка".

Уникальность предложения "Открытый форвард" также состоит в том, что теперь только клиент может инициировать досрочное исполнение сделки.