В Тюмени будут судить директора фирмы, скрывшего от налоговой почти 20 миллионов

17:30 28 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Салехарда. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, с января 2012 по декабрь 2013 года он на должности руководителя ООО "СтройБизнесГрупп" уклонился от перечисления в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, в налоговые декларации он внес ложные сведения. Сумма неуплаченных налогов составила 19 миллионов 966 тысяч рублей.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, по изъятым налоговым и банковским документам проведена налоговая экспертиза, допрошено 18 свидетелей", — сообщает СК по Тюменской области.

Вскоре дело разберут в суде.

Теги: налоги
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017