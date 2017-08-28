В Тюмени будут судить директора фирмы, скрывшего от налоговой почти 20 миллионов

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Салехарда. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, с января 2012 по декабрь 2013 года он на должности руководителя ООО "СтройБизнесГрупп" уклонился от перечисления в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, в налоговые декларации он внес ложные сведения. Сумма неуплаченных налогов составила 19 миллионов 966 тысяч рублей.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, по изъятым налоговым и банковским документам проведена налоговая экспертиза, допрошено 18 свидетелей", — сообщает СК по Тюменской области.

Вскоре дело разберут в суде.