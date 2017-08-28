По жалобам перевозчиков УФАС проверяет тюменскую администрацию

Тюменским УФАС России проводится проверка в отношении департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Поводом для нее послужили жалобы от участников аукционов по разыгрыванию контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных маршрутных перевозок по регулируемым тарифам.

В жалобах участники аукционов указали на нарушение заказчиком требований закона о контрактной системе: на установление в аукционной документации требований к сроку эксплуатации транспортных средств, к осуществлению регистрации факта проезда пассажиров только с использованием портативного терминала, закрепленного в действующей автоматизированной системе оплаты проезда, а также требование к цвету транспортного средства (зеленый цвет — "флора").

"Последнее требование, по мнению заявителей, написано специально под конкретного перевозчика. Рассмотрев жалобы, комиссия Тюменского УФАС России не нашла в действиях заказчика нарушения закона о контрактной системе. Однако материалы переданы в отдел контроля органов власти Тюменского УФАС России для проведения проверки в отношении заказчика на предмет соблюдения им требований закона о защите конкуренции", — отмечают в управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.