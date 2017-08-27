Тюменцы создали добавку, повышающую прочность железобетонных конструкций

Представители тюменской компании "Промышленный минерал" создали минерализованную добавку "Карнамин", которая позволяет повысить прочность железобетонных конструкций, пишет ИА "Тюменская линия".

Выглядит добавка как сухая смесь солей. При введении ее к бетону, цементному или тампонажному раствору, сокращается время схватывания смеси, она быстро набирает прочность. Это увеличивает коэффициент полезного действия производства и сокращает издержки строительных компаний.

Пригодиться разработка может в гражданском и промышленном строительстве, а также при обустройстве нефтегазовых скважин. Новый продукт полностью готов к выходу на рынок. Проведены научно-исследовательские испытания, получены промышленные образцы. Ориентировочная стоимость смеси – около 18 рублей за килограмм. Ожидаемая прибыль может превысить 1,5 млн рублей в год.