В регионе выросли показатели производства яиц и молока

На 5,1% вырос индекс физического объема производства сельхозпродукции в Тюменской области в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по России прирост составил 2%, пишет "Вслух.ру".

За первые шесть месяцев тюменские сельхозпроизводители произвели продукции на сумму 21,4 млрд рублей. По этому показателю регион находится на 17 месте среди субъектов РФ.

Высокие темпы роста показали производители яйца — 116,2% к аналогичному периоду прошлого года. К 1 июля птицефабриками и личными хозяйствами региона произведено 753,9 млн штук яиц.

В регионе также отмечен рост продуктивности животных. Так, средний надой молока в сельхозорганизациях увеличился на 4,1% к январю-июню 2016 года.