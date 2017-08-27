В регионе вырос рынок продаж автомобилей с пробегом

Тюменская область вошла в тридцатку регионов-лидеров по итогам рейтинга крупнейших региональных рынков легковых автомобилей с пробегом. Исследование проводило аналитическое агентство "Автостат" по итогам первого полугодия 2017 года, пишет ИА "Тюменская линия".

Согласно исследованию, с января по июнь 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 492 тыс. единиц, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Что касается Тюменской области, то если за первые шесть месяцев 2016 года объемы продаж в регионе составляли 28 тыс. автомобилей, то в первом полугодии цифра возросла до 28,9 тыс. штук.

Лидерами рейтинга стали Москва и Московская область, третья позиция принадлежит Краснодарскому краю.