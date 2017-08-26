Тюменцы хотят выйти на мировой рынок продукции для аккумуляторов

Представители одной из сети по реализации аккумуляторных батарей и их техническому обслуживанию в Тюмени планируют создать крупное предприятие по производству электротехнической продукции для свинцово-кислотных аккумуляторов.

Как пишет агентство "Тюменская линия", в 2004 году они запатентовали резонансно-ионную технологию заряда свинцово-кислотных аккумуляторов. За 13 лет она доказала эффективность, пользуется спросом не только в регионе, но и в других субъектах. Теперь инноваторы решили пойти дальше - осваивать мировой рынок.

Сейчас проект находится на стадии мелкосерийного производства. Крупными клиентами компании стали торговые сети "Леруа Мерлен Восток", "Ашан", компании "Золотые луга" и "Данон". В планах у предприятия зарегистрировать товарный знак, сертифицировать продукцию в 2017 году и создать дилерскую сеть за рубежом.

Для этого предприятию потребуется около 39 млн рублей. За поддержкой инноваторы обратились в областной бизнес-инкубатор. В случае одобрения заявки вместе со статусом резидента они получат право на льготное финансирование, организационную и юридическую помощь и сопровождение проекта на закупочных сессиях, международных выставках и презентациях.

По словам руководителя проекта Олега Сорокина, суть технологии в том, что она значительно продляет жизнь аккумулятора. Тюменцы научились подавать серию специальных импульсов, провоцирующих в кристаллической решетке резонанс. Так в аккумуляторе возникают короткие – в 100-200 наносекунд – импульсы высокого напряжения без разрушительных токов. В результате межмолекулярные связи сульфата свинца разрываются, емкость батареи увеличивается.