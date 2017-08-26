Тюменский "Стеклотех" расширит ассортимент благодаря "Бенату"

В результате кооперации с компанией "Бенат" тюменский завод стеклотары "Стеклотех" выпустит новую линейку продукции. Над эскизами очередной совместной тары трудятся дизайнеры и технологи двух предприятий, сообщили в пресс-службе губернатора.

Генеральный директор "Стеклотеха" Елена Острягина уверена, что вскоре новые бутылки появятся на полках магазинов. "Бенат" сейчас позиционирует себя как федеральный бренд, поэтому к качеству бутылки у него особые требования. В частности сейчас речь идет об обновлении ассортиментной линейки и выводе на рынок новой продукции. Чтобы обратить на свою продукцию внимание, нужно выделить ее среди себе подобных на торговой полке.

По словам руководителя "Стеклотеха", совместную работу двух заводов можно уже назвать традиционной: "Такая областная кооперация идет на пользу обеим сторонам. Это уже не первый опыт подобного сотрудничества", - отметила она.