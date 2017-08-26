В Тюменской области развивают племенное скотоводство

Тюменские животноводы в ближайшем будущем смогут поставлять качественный племенной скот за пределы субъекта и в приграничные страны, считает заместитель главы региона, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов.

"Наша первоочередная задача – обеспечить регион высококлассными племенными животными высокой продуктивности, хорошей генетикой, адаптированной к нашим природно-климатическим условиям. Говоря о племенных репродукторах, хочу отметить, что практически все они находятся в стадии расширения производства. Количество племенных животных растет точно также как и количество хозяйств, которые в дальнейшем будут являться племенными", - цитирует его агентство "Тюменская линия".

Заместитель губернатора добавил, что племенное ядро – это основа животноводства и без грамотной, четкой, внятной политики сложно рассчитывать на хороший результат. Россия не может бесконечно завозить животных, поэтому главная задача - сформировать генетический потенциал за счет импортного скота, сделать прилив крови к местному аборигенному скоту и за счет продуктивной селекционной работы профессионально подойти к своим племенным продажам, формированию племенных стад.

"Это станет дополнительным источником дохода для сельхозпредприятий, потому что самую высокую продуктивность имеют племзаводы, племрепродукторы, а животные с этих объектов являются наиболее ценными с точки зрения продуктивности. Это сердце животноводства", - добавил Владимир Чейметов.