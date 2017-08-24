В Тюмени фирма задолжала работникам 2,7 млн рублей

В Тюмени в прокуратуру на задержку зарплаты пожаловались работники ООО "СтройТех".

Было установлено, что в ООО "СтройТех", которое оказывает услуги по предоставлению дорожной и строительной техники, с декабря по май 2017 года зарплату не получали 25 работников. В итоге долг составил более 2,7 миллионов рублей. При этом у фирмы были деньги для выплаты зарплаты, но их направляли на иные цели.

На днях региональным СК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.