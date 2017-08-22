Банк "Открытие" меняет правила начисления миль по картам "Аэрофлот"

С 1 сентября банк "Открытие" предлагает новые условия начисления миль клиентам-держателям карт "Аэрофлот". Теперь, совершая покупки с помощью карты, клиенты смогут получить от 1,65 до 2 миль за каждые потраченные 60 рублей в зависимости от тарифного плана (карта выпускается в тарифах "Оптимальный" и "Премиум"). А приобретая билеты на сайте Aeroflot.ru, можно заработать от 2 до 3 миль за каждые 60 рублей.

Кроме того, банк изменил количество приветственных миль для тех, кто только принял решение оформить карту "Аэрофлот". Теперь клиенты получат 1000 приветственных миль по тарифу "Оптимальный" и 1500 – по тарифу "Премиум". Более подробную информацию о карте и ее преимуществах можно найти здесь.