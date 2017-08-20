Продукция "Тюменского бройлера" участвует в федеральном конкурсе

Четыре продукта от птицефабрики "Тюменский бройлер" будут участвовать в федеральном этапе конкурса "100 лучших товаров России". Ранее они стали победителями регионального этапа, сообщает пресс-служба правительства области.

На федеральный этап конкурса "100 лучших товаров России" в октябре этого года "поедут" ветчинные сардельки и ветчина "Восточная" из сырья Халяль, полутушка в соусе Песто и филе цыплёнка-бройлера.

"Мы хотим показать, что из мяса курицы можно приготовить огромное число блюд, - говорит руководитель предприятия Оксана Величко. - В этом могли убедиться все, кто недавно пришел в студию Кулинарной школы, где мы приготовили Стромболли с использованием разных видов колбасы, лёгкие закуски из деликатесов, и праздничный торт, где главный ингредиент – вареная колбаса Лайт, а вместо крема мягкий творожный сыр и много зелени. Все это вполне можно готовить дома".