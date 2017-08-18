Запсибкомбанк подготовил специальное предложение для начинающих предпринимателей

Запсибкомбанк

Новый пакет услуг Fresh отлично подойдет для начинающих предпринимателей, а также предприятий с небольшим оборотом и малым количеством платежей. Так, ежемесячное обслуживание расчетного счета по данному пакету будет бесплатным, а в сам пакет входят следующие услуги:

Свидетельствование подлинности подписи клиента в карточке с образцами подписей и оттиска печати при открытии расчетного счета (без ограничений по количеству подписей);

Изготовление и/или заверение копий документов при открытии расчетного счета (1 пакет документов);

Предоставление электронного идентификатора Rutoken (Рутокен) ЭЦП 64 Кб для работы в системе "ЗапСиб iNet";

Установка системы "ЗапСиб iNet";

Бесплатное предоставление услуги "GSM-Банк";

Льготные условия по депозиту "Овернайт".

Вы платите только за то, чем пользуетесь!

Данное предложение действует во всех офисах Запсибкомбанка с 1 августа 2017 года.

Подробнее вы можете ознакомиться с условиями на сайте.

Дополнительно вы можете оставить заявку на звонок или выезд специалиста Запсибкомбанка для подробной консультации.

"Запсибкомбанк всегда рад быть полезным для бизнеса! Мы рады стать надежным финансовым партнером как для тех, кто еще только начинает свое дело, так и для предприятий, каждое из которых обладает уникальной историей и опытом в ведении бизнеса. Вместе с тем, мы понимаем потребности предпринимателей в самом начале открытия своего дела, поэтому и подготовили такое выгодное предложение. Ждем вас в Запсибкомбанке и рады сотрудничеству!" - пригласила директор дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.