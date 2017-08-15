В регионе к зиме готовы 68% теплосетей

В Тюменской области к холодам готовы 77% котельных, готовность муниципального жилфонда составляет 54%.
При подготовке к предстоящему отопительному сезону планируется выполнить работы по ремонту и замене 37,2 километров тепловых, 98 километров водопроводных и 23,6 километров канализационных сетей. Как отмечают в региональном департаменте ЖКХ, 68% тепловых сетей к зиме уже готовы, выполнен ремонт свыше половины запланированного объема канализационных сетей, завершается ремонт водопроводных.
С опережением сроков создан необходимый запас жидкого и твердого топлива. К началу августа в резерве 27 033 тонн твердого и 45 164 тонн жидкого топлива, что гарантирует бесперебойную выработку тепла в течение 111 и 147 суток соответственно.
Для оперативного устранения аварийных ситуаций на территории области действует 226 аварийно-восстановительных бригад. Это свыше тысячи человек личного состава и 540 единиц техники.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru