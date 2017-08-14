У вкладчиков Запсибкомбанка остался один день, чтобы попытать удачу

Запсибкомбанк

15 августа Запсибкомбанк завершает одну из летних акций для вкладчиков, которые могут побороться за один из трех iPhone 7 Plus.

Для участия в акции до 15 августа нужно:

пополнить действующий вклад и/или открыть новый вклад удобным способом: в личном кабинете сервиса "Интернет-Банк", в офисе банка или через банкомат;

зарегистрироваться в акции: отправить SMS с цифрой "1" на любой номер мобильного банка, в том числе на короткий номер 2100 или ответить на приглашение от банка (в случае его получения).

Пополнить и/или открыть вклад необходимо на сумму 50 000 рублей и более можно несколькими операциями. Шансы на выигрыш растут с каждой операцией пополнения / открытия вклада (-ов)!

Розыгрыш трех iPhone 7 Plus состоится 25 августа 2017 года.

"Участие в акции – это возможность не только выиграть один из трех современных гаджетов iPhone 7 Plus, но и сохранить свои накопления на выгодных условиях, так как только до 15 августа действует специальное летнее предложение – ставки для новых вкладчиков как "для своих". Успейте попытать удачу! Возможно, именно вы станете обладателем нового смартфона, а ежемесячный доход по вкладу в Запсибкомбанке позволит сохранить свои накопления на выгодных условиях", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Акция "Пополни вклад этим летом" проводится с 9 июня по 15 сентября 2017 года. Информация об Организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, порядке, месте и сроках их получения – на сайте банка или в любом отделении банка.