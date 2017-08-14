Около тридцати иностранных делегаций посетили Тюменскую область за полгода

28 официальных и деловых делегаций из Германии, Франции, США, Венгрии, Польши, Великобритании, Кореи, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Китая, Индии, Индонезии, Кипра посетили Тюменскую область в первой половине 2017 года. Это подтверждает заинтересованность представителей международного бизнеса в сотрудничестве с регионом.

Правительство организовало 40 международных мероприятий. Кроме визитов иностранных делегаций в Тюменскую область, это еще и 11 выездных мероприятий, а также вебинар с британскими предприятиями и организациями, прошедший при поддержке генконсульства Великобритании в Екатеринбурге, сообщили в областном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Тюменский регион уже выбрали для развития бизнеса международные компании "Шлюмберже", "КСА Дойтаг Раша", "Сибшванк", "Бентек", "Динажнерджетикс", "Шаттдекор", "Данон", "Аккор", "Эм СИ Баухеми", "Кнауф Инсулейшн", "Бейкер Хьюз" и др. Девять из 35 новых промышленных производств, открытых в регионе за последнее десятилетие – проекты иностранных компаний.

В настоящее время в проработке ряд новых инвестиционных проектов с привлечением иностранного бизнеса из стран дальнего и ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Германия, Венгрия, Франция, Республика Корея, КНР, Индия, Вьетнам.