Рыбопереработчики планируют развивать собственную сеть магазинов в Тюмени

Фирменную сеть магазинов по продаже рыбной продукции планирует создать ассоциация производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот".

Как отметил президент ассоциации Руслан Цицкиев, первые такие магазины уже показывают неплохой результат, хорошим спросом пользуется продукция завода "Эра 98". Сейчас рассматривается идея присоединения к фирменным сетям других тюменских сельхозпроизводителей.

Еще одним важным событием, по мнению тюменских рыбопереработчиков, может стать проведение фестиваля рыбы, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Руслана Цицкиева, очень важно, чтобы горожане увидели местных производителей: "К сожалению, в крупных торговых сетях нам не удается о себе заявить в полную силу. Хотя мы там и присутствуем, но зачастую наша продукция идет в другие регионы. На ярмарке, прошедшей при поддержке областного правительства, мы увидели благожелательную реакцию покупателей к нашей продукции, отличающейся высоким качеством. Это очень важно – в рыбной отрасли фальсификата тоже хватает, причем, во всех ценовых сегментах. Бывают случаи, когда под видом копченой рыбы продают обработанную жидким дымом, используют другие хитрости чтобы продать товар. Так что акция "Покупаем тюменское" в нашей сфере особенно актуальна", отметил он.