В банковском секторе Тюменской области наблюдается положительная динамика

По итогам I полугодия 2017 года в банковском секторе Тюменского региона отмечена положительная динамика показателей кредитной активности и привлеченных средств. Основной драйвер роста на рынке кредитования – снижение ставок.

Средства клиентов на счетах в кредитных организациях Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, увеличились с начала года более чем на 5% и составили на 1 июля 2017 года 1,2 трлн рублей. Вклады населения возросли на 4% и превысили 716 млрд рублей.

В целом банки обеспечивают достигнутый в предыдущие годы высокий уровень кредитной поддержки экономики региона. За 6 месяцев 2017 года выдано кредитов юридическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) на сумму 355 млрд рублей, физическим – 157 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель превысил 1,7 трлн рублей, увеличившись на 2%. Задолженность по корпоративному портфелю составила 1199 млрд рублей, по розничному – 559 млрд рублей.

Постепенное снижение процентных ставок по кредитам повлекло за собой увеличение объемов выдачи на рынке розничного кредитования. По данным тюменского отделения Уральского ГУ Банка России, в июне 2017 года средневзвешенные процентные ставки по предоставленным краткосрочным кредитам населению снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5 процентных пункта и составили 15,4% годовых, по долгосрочным – на 2,3 п.п. и 13,8% соответственно. Также снизились ставки по ипотечным кредитам до 11,5% годовых. За I полугодие текущего года объемы вновь выданных кредитов физическим лицам возросли более чем на 20%, ипотечных жилищных кредитов – на 12%.

Уровень кредитного риска можно охарактеризовать как умеренный. Доля просроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений по кредитам юридических лиц составила 2,4% (в целом по России – 7%), по кредитам физических лиц – 5,8% (в целом по России – 7,8%).

Все банки региона своевременно исполняют свои обязательства. Для поддержания достаточного уровня ликвидности и обеспечения бесперебойного осуществления платежей клиентов Центральный банк Российской Федерации, в том числе через свои территориальные учреждения, продолжает рефинансирование кредитных организаций. В отчетном периоде кредитным организациям тюменского региона предоставлено внутридневных кредитов на сумму 35 млрд рублей.