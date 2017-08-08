ЦБ: Банковский сектор стабилен, все под контролем

Август в России часто бывает "черным" - особенно в финансовом секторе, чего стоит один лишь дефолт 1998 года. Вот и сейчас на рынке тревожно — продолжающая санация банковского сектора затрагивает все более крупные финансовые организации. В конце июля лишился лицензии банк "Югра", что стало крупнейшим страховым случаем за время существования Агентства по страхованию вкладов.

Центробанк поспешил успокоить профессиональное сообщество и заявил о том, что в обозримом будущем не ожидается каких-либо серьезных негативных событий в банковском секторе, в частности, не прогнозируется отзыва лицензий у крупных, значимых банков.

Напомним, что в ТОП-10 системно значимых банков наряду с госбанками входят крупнейшие российские частные игроки – такие как "Открытие" и Промсвязьбанк, а также дочерние банки зарубежных организаций (Росбанк, Райффайзенбанк, Юникредит). На эти банки приходится свыше 60% активов российского банковского сектора, они обладают значительными резервами и солидными рейтингами, а некоторые из них, в частности, банк "Открытие", являются участниками важнейшей для внешнеэкономической деятельности платежной системы "Таможенная карта".

В интервью ТАСС первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин уточнил, что хоть Центробанк и не намерен отзывать лицензии у крупных банков, однако процесс санации сектора продолжится. По его словам, Банк России постоянно осуществляет мониторинг деятельности кредитных организаций. Процесс санации "слабых" банков, запущенный регулятором, позволит обеспечить непрерывность деятельности банков и гарантирует исполнение обязательств перед вкладчиками.

Для справки:

Об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций

В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций.

Обновленный перечень в сравнении с утвержденным в 2015 году не изменился. В него входят следующие 10 банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора:

№ п/п Наименование кредитной организации Рег. №

1 АО ЮниКредит Банк 1

2 Банк ГПБ (АО) 354

3 Банк ВТБ (ПАО) 1000

4 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326

5 ПАО Сбербанк 1481

6 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209

7 ПАО РОСБАНК 2272

8 ПАО "Промсвязьбанк" 3251

9 АО "Райффайзенбанк" 3292

10 АО "Россельхозбанк" 3349

Источник: ЦБ РФ, 2016 год