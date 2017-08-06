На полях агрофирмы КРиММ ожидают рекордный урожай

Рекордный урожай лука ожидают в 2017 году на полях агрофирмы КРиММ в Упоровском районе. Это стало возможным благодаря коренному улучшению структуры почвы, своевременной ирригации, сбалансированному питанию растений.

"Подготовленные поля дают необходимый нам результат. То же самое можно сказать и в отношении эксперимента с морковью. Прошлой осенью на площади три гектара мы посеяли "озимую" морковь. В итоге получили качественный продукт с урожайностью 50 тонн с гектара. Что касается картофеля, то, помимо уборочной, сейчас наша главная задача защитить полевые питомники от скрытых форм вирусной инфекции. Плюс к этому продолжаем работу над формированием так называемой "зеленой грядки", - пояснил генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в агрофирме полным ходом идет уборка цветной капусты, редиса, огурцов, различных видов салатов. Все это уже в день сбора оказывается на прилавках магазинов сети "КРиММ".