Тобольские железнодорожники получили ключи от новых квартир

На станции Тобольск сегодня состоялось торжество по случаю сдачи в эксплуатацию 12-этажного жилого дома для железнодорожников. Ключи от новых 1, 2- и 3-комнатных квартир (всего их 59) получили машинисты и помощники машинистов, бригадиры пути и дорожные мастера, работники путевой машинной станции и восстановительного поезда. Большинство новоселов – это семьи с детьми.

На торжестве, посвященном заселению дома, глава города Владимир Мазур поздравил новоселов и поблагодарил РЖД за их социальную политику: "Приятно, что компания поддерживает трудовые династии. Это важно для всех нас, так как это залог качественного труда, стабильности и высокого профессионализма".

Всех присутствующих поздравил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий: "Железнодорожники – это труженики. Во-первых, они соединяют пространства, являются скрепой нашего великого Отечества. Они труженики не покладая рук, ведь и день, и ночь идут поезда, работают станции и все это имеет большое значение для жителей всей страны", – сказал митрополит Димитрий и пожелал всем мира, согласия и тепла.

Заместитель начальника СвЖД по кадрам и социальным вопросам Дмитрий Романенко отметил, что развитие станции Тобольск имеет стратегическое значение в реализации инфраструктурного проекта РЖД по расширению пропускных способностей направления Тобольск – Сургут – Коротчаево: "Сегодня на станции заканчивается второй этап масштабной реконструкции, развиваются железнодорожные предприятия, поэтому потребность в квалифицированных специалистах как никогда высока. И компания готова оказать им необходимую профессиональную и социальную поддержку, создать условия, при которых железнодорожники могут не только достойно трудиться, но и комфортно жить, растить детей", – подчеркнул Дмитрий Романенко.

Ветеран РЖД Вальдемар Бихе поделился своими воспоминаниями о том, как он участвовал в приемке пятиэтажного дома, расположенного как раз напротив новостройки: "В 1969 году мне вручали ключи от квартиры в этом доме. А сегодня я вручаю ключи своему внуку, машинисту, от квартиры в новом двенадцатиэтажном доме. Я благодарю руководителей всех рангов за заботу о сотрудниках".

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По информации пресс-служб ОАО "РЖД" и администрации Тобольска. Фото - https://vk.com/avgulina