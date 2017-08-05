Мост через Тобол на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск будет готов к сдаче в сентябре

Строительство моста через реку Тобол на трассе р-404 Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск идет согласно графику.
Все металлоконструкции поставлены на объект в полном объеме и смонтированы на 85%, сварочные работы выполнены на 90%. Специалисты производят укрупнение металлоконструкций, надвижку пролетного строения, закатывают дорогу в асфальтобетон, выполняют оклеечную гидроизоляцию моста, укрепляют плиткой откосы и конусы, монтируют ограждения, сообщают в "Уралавтодоре".
Отметим, строительство моста через реку Тобол на трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск началось в конце ноября 2015 года. Рабочее движение по первому мосту было запущено в ноябре 2016 года. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 14 сентября этого года.
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