Рынок новых легковых автомобилей в Тюменской области вырос на 25%

Динамика рынка новых легковых автомобилей в Тюменской области за 5 месяцев 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила 25%. Рейтинг 30 крупнейших региональных рынков составило аналитическое агентство "Автостат".

Лидирующие позиции традиционно заняли Москва и Московская область, на долю которых в общей сложности приходится около четверти российского рынка (23,7%). Северная столица России заняла третью строчку рейтинга. Среди нестоличных субъектов РФ лидируют Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Ростовская и Нижегородская области.

На эти десять регионов-лидеров приходится свыше половины (54,3%) российского рынка новых легковых автомобилей, сообщает Автостат.

Среди регионов, входящих в Топ-30, практически у всех отмечена хорошая динамика рынка. В Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской области и Башкортостане динамика превысила 20%. При этом в Москве и Удмуртии отмечено рыночное падение на 10%, сообщает "Тюмeнская линия".