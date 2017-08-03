Спортивные выходные с банком "Открытие"

Банк "Открытие"

На стадионе "Югра Атлетикс" в Ханты-Мансийске состоялся спортивный праздник "Сибирское здоровье", организатором которого традиционно выступил банк "Открытие".

Более 2000 жителей Югры пришли на стадион, чтобы принять участие в соревнованиях или поддержать спортсменов. В этом году на старт вышли более 20 команд среди которых сборные региональных органов власти, УМВД, Почты России, ПАО "Ростелеком", ГСК "Югория", Окружной клинической больницы, компаний строительной отрасли, нефтегазового комплекса, авиационного и речного транспорта.

Участников спортивного праздника пришли поддержать главный федеральный инспектор по ХМАО-Югре Дмитрий Кузьменко, директор департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры Игорь Губкин, ветеран Великой отечественной Войны, легенда Югорского спорта Виктор Башмаков, руководители муниципальных органов власти.

Главный федеральный инспектор по ХМАО-Югре Дмитрий Кузьменко поздравил участников соревнований с праздником. "Организация спортивных мероприятий, в которых могут принять участие все желающие, – это хорошая традиция. Уверен, что время, проведенное на свежем воздухе, в кругу друзей и коллег, спортивный азарт надолго запомнятся всем, кто пришел сегодня на стадион", – добавил Дмитрий Кузьменко.

Председатель правления банка "Открытие" Евгений Данкевич отметил соревновательный дух горожан. "В Ханты-Мансийске очень много увлеченных спортом людей. Отрадно, что большинство сегодня здесь, а не дома на диване. Банк "Открытие" уже не первый год в середине лета дарит всем любителям спорта такой яркий семейный праздник. Желаю командам спортивной удачи, а зрителям хорошего настроения!", – сказал Евгений Данкевич.

Традиционно спортивные состязания начались со смешанной легкоатлетической эстафеты 4 по 100 метров. Первое место завоевала команда УМВД округа, опередившая сборную "Горизонт" из Горноправдинска. Замкнул тройку лидеров эстафетный квартет команды Почты России.

В соревнованиях по стритболу приняло участие 10 команд. В жарких схватках победу одержали баскетболисты СК "Дружба", второе место – у команды банка "Открытие", третье – у атлетов из Югорского государственного университета.

Еще более упорной была борьба за первенство по мини-футболу, где играли 20 команд. В финале с минимальным счетом 1:0 первое место отвоевали спортсмены Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. Вторыми стали футболисты банка "Открытие", а бронзу завоевала команда ветеранов по футболу из г.Ханты-Мансийска.

Кроме командных соревнований все желающие могли помериться силами в индивидуальных видах: легкоатлетическом кроссе, шахматах, дартсу, гиревом спорте. В личном первенстве приняли участие более ста человек.

Юных гостей праздника ждала отдельная площадка со спортивными снарядами-батутами. Здесь проходили соревнования по перетягиванию каната, бегу с препятствиями и многих других дисциплинах. Все маленькие участники получили памятные подарки от банка "Открытие".

В эти же выходные прошел региональный этап спартакиады "Открытые игры - 2017" по отбору на финальные игры ежегодного спортивного турнира среди сотрудников банка "Открытие". Соревнования состоялись по двум видам спорта: мужской мини-футбол и женский волейбол. В играх состязались сотрудники из Ханты-Мансийска, Тюмени и Нижневартовска. В результате, путевку для участия в финале "Открытых игр" в Москве в обоих видах завоевали команды из дирекции в Тюмени.