В регионе определят лучших экспортеров среди предприятий

В Тюменской области определят лучших экспортеров среди предприятий по итогам 2016 года. Конкурс, объявленный департаментом инвестиционной политики и центром поддержки экспорта, поможет выявить и поощрить наиболее активных экспортеров региона из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Победителей определят в четырех номинациях: "Малый бизнес", "Средний бизнес", "Хайтек" и "Прорыв года".

Как сообщили в областном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства, внешнеторговый оборот Тюменской области в 2016 году составил 2 635,4 млн. долларов США, в том числе экспорт – 2 056,1 млн. долларов США, импорт – 579,4 млн. долларов США. Основные экспортные поставки в 2016 году были осуществлены в Нидерланды, Великобританию, Бельгию, Турцию, Финляндию, Швецию, Францию, Германию, Казахстан.