Малый бизнес Тюменской области увеличил оборот продукции

Оборот продукции и услуг малых и микропредприятий Тюменской области по итогам 2016 года вырос на 6,7%, пишет "Вслух.ру".

По информации Тюменьстата, в области зарегистрирован 72821 субъект малого и среднего предпринимательства (МСП). В этом сегменте, по данным на начало года, занято 197 тыс. тюменцев, что составляет более 40% численности работников всех организаций области. Объем инвестиции в основной капитал малого и среднего бизнеса в прошлом году составил в регионе около 3 млрд рублей.

В регионе продолжается реализация госпрограммы по поддержке МСП. Так, в 2016 году на эти цели из областного бюджета было выделено 336,9 млн рублей. Еще 79 млн рублей удалось привлечь из федеральных источников.

Напомним, что в Тюменской области установлена льготная ставка по упрощенной системе налогообложения в размере 5% (для сферы ИТ — 1%), введены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания услуг населению.