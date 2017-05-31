Тюменский "Сибнефтегазмаш" задолжал работникам 15 миллионов

В Тюмени уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты возбудили в связи с ситуацией, сложившейся на заводе "Сибнефтегазмаш".

По данным следствия, в течение года после введения на предприятии конкурсного производства управляющий не выплатил заработную плату 153 работникам ОАО. Долг, копившийся с прошлой весны, составил 15 миллионов рублей.

В СУ СК по Тюменской области заверили, что сейчас принимаются меры, направленные на возмещение задолженности сотрудникам завода.