Тюменский "Сибнефтегазмаш" задолжал работникам 15 миллионов

14:40 31 мая 2017
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pixabay.com

В Тюмени уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты возбудили в связи с ситуацией, сложившейся на заводе "Сибнефтегазмаш".

По данным следствия, в течение года после введения на предприятии конкурсного производства управляющий не выплатил заработную плату 153 работникам ОАО. Долг, копившийся с прошлой весны, составил 15 миллионов рублей.

В СУ СК по Тюменской области заверили, что сейчас принимаются меры, направленные на возмещение задолженности сотрудникам завода.

Теги: долги по зарплате
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