Компания "Золотые луга" открыла кредитную линию на 300 млн рублей

АО "Золотые луга" открыло кредитную линию с лимитом на 300 миллионов рублей. Соглашение заключено с АО "Россельхозбанк". Средства привлечены сроком на один год. Средства планируется направить на расчеты с поставщиками сырого молока.

"Реализация данной сделки поможет компании, одному из лидеров по переработке и производству молочной продукции на Урале и в Западной Сибири организовать быстрые расчеты с поставщиками сырого молока в высокий сезон и укрепить позиции в отрасли", — отметила генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

"Подписание данного соглашения — это залог успешного и продуктивного сотрудничества с такой компанией, как АО "Золотые луга", - одного из лидеров по переработке и производству молочной продукции на Урале и в Западной Сибири. Банк готов предложить широкую продуктивную линейку, которая полностью закрывает все текущие и инвестиционные потребности Клиента", — сообщил директор Тюменского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Евгений Нагуманов.

Компания "Золотые луга" основана в 2000 году. Золотые луга являются одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Вся молочная продукция Компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции.

Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: Молочный комбинат "Ситниковский", Молочный комбинат "Ишимский". Молочный комбинат "Ситниковский" является одним из филиалов Компании "Золотые луга", где находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Сегодня МК "Ситниковский" способен принимать на переработку до 500 тонн в сутки. Молочный комбинат "Ишимский" это крупное модернизированное предприятие, способное переработать до 300 тонн молока в сутки.