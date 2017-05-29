Запсибкомбанк открыл сезон загородной недвижимости

Первая в этом году ярмарка загородной недвижимости прошла 19 мая в Ипотечном центре ПАО "Запсибкомбанк".

Устав от спешки, шума и повседневной суеты, многие мечтают о доме за пределами города – кто-то хочет купить уже готовое жилье, кто-то рассчитывает возвести собственное. Воплотить мечты и реализовать планы можно с помощью кредита от Запсибкомбанка.

Участники ярмарки убедились в этом лично. Многие отметили, что Банк сегодня предлагает доступные процентные ставки и приемлемый первоначальный взнос – для оформления кредита достаточно накопить всего 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. К тому же сотрудники банка, ориентируясь на возможности и потребности клиента, помогают выбрать оптимальный вариант ипотеки.

"Мероприятия в формате ярмарки уже стали доброй традицией для Запсибкомбанка и его партнеров по рынку. Формат "одной площадки" удобен и для банка, и для его партнеров – агентств недвижимости, риелторов, застройщиков, и для клиентов. Мы всегда готовим к этим мероприятиям интересные и выгодные предложения, подарки, - говорит руководитель направления по работе с партнерами ПАО "Запсибкомбанк" Светлана Игнатьева.

Кстати сказать, недавно созданный Ипотечный центр, в котором и состоялась ярмарка, как нельзя лучше отвечает этим задачам. Этот новый, удобный офис на улице Республики, 156 объединил офисы небольшого формата и специализируется на сделках с недвижимостью. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, а сам офис обустроен так, чтобы участникам сделки было комфортно и ничего не отвлекало от решения финансовых вопросов.

"Ипотечный центр стал местом встречи всех участников рынка – покупателей, продавцов, риелторов, брокеров и застройщиков. При этом мы по-прежнему принимаем заявки и оформляем сделки во всех наших крупных офисах", - отмечает Светлана Игнатьева.

По словам руководителя, жители региона проявляют достаточно высокий интерес к объектам недвижимости, прошедшая ярмарка это показала, поэтому велика вероятность, что Запсибкомбанк еще не раз порадует тюменцев подобными мероприятиями.