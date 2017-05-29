Тюменские эксперты советуют брать кредиты состоятельным людям

Тюменские эксперты заявляют: кредит выгодно брать состоятельным людям. Например, брать в кредит недвижимость, а затем сдавать квартиру, дом или производственные помещения в аренду.

Если же взять кредит приходится, то необходимо обратить внимание на его полную стоимость. Как отметила начальник дополнительного офиса одного из тюменских банков Ольга Гроо, в нее входят проценты по кредиту, все комиссии, страховки, любые разовые выплаты которые потребуются для оформления займа в банке.

"Другими словами, это вся сумма, которую вы заплатите в итоге при оформлении кредитного договора. Нетрудно догадаться, что полная стоимость кредита всегда выше, чем номинальная ставка, которую мы видим в рекламе, на буклетах банка", - объясняет эксперт.

Определитесь с видом платежа. При аннуитентном платеже размер ежемесячного платежа остаётся неизменным на протяжении всего периода кредитования. Для плательщика это удобно, а банку ещё лучше, ведь львиная доля процентов при таком виде платежа по кредиту выплачивается в первые месяцы пользования займом. Переплата банку при таком виде платежа будет выше, пишет "Тюменская область сeгодня".

Особенность дифференцированного платежа состоит в том, что к концу срока кредитования размеры выплат сокращаются. Вместе с этим сокращаются и выплаты по процентам. Минус – большие размеры первоначальных платежей.

В любом случае специалисты настоятельно рекомендуют будущим кредитополучателям внимательно изучать договор с банком, чтобы впоследствии сделка не принесла неприятных сюрпризов.