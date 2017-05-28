На тюменском заводе будут выпускать бутылки с бугельной пробкой

На тюменском заводе "Стеклотех" стартовал эксперимент по производству бутылки с бугельной пробкой. Ранее большую часть стеклотары такого формата привозили в Россию из-за границы.

Как рассказала генеральный директор предприятия Елена Острягина, бутылку с бугельной пробкой за Уралом выпускают впервые. Производство ведется под тщательным контролем заказчика.

"Мы стремимся к оптимальному соотношению качества, цены и логистической составляющей. Уже ведется разработка соответствующей документации, формокомплектов и тестирование для внедрения нового вида продукции на нашем заводе", - отметила руководитель "Стеклотеха".

Новая бутылка разрабатывается, как аналог европейской. Для покупателя она обойдется в 3-4 раза дешевле, чем немецкая или чешская. Заказчик - официальный дистрибьютер немецкого производителя пробок, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Мы сможем сделать комплексное предложение для оптовиков: бутылка плюс пробка обойдутся примерно в 20 рублей, раньше стоимость составила бы 60-70 рублей", - подчеркнул директор торгового дома "Баринов" в Екатеринбурге Константин Ядаков.

Новая бутылка предназначена для жидкостей премиум-сегмента. Образцы отправили на проверку в лаборатории Германии. Впереди первый заказ на 5 миллионов штук.