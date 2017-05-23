Тюменский маркетинг перестал быть скучным

В выходные дни в тюменских соцсетях появился вирусный ролик конференции отраслевого маркетинга In Marketing We Trust ("в маркетинг мы верим"):

Экстремальное видео, от которого ладони покрываются потом, хорошо транслирует метафору о том, что вещи и поступки, невероятные для большинства, для настоящих профессионалов - не более чем хорошо просчитанный риск и опыт. Как утверждают организаторы конференции, этот ролик - самая скоростная работа в их практике.

Для реализации идеи им понадобилось всего восемь часов. Как прокомментировал видео представитель команды In Marketing We Trust:

"Сейчас такое время: сбавил скорость - и ты не то чтобы отстал, а просто уже оказался в прошлом веке. Лощеными артистами и призывами об эффективности и грядущем счастье уже никого не тронешь. Люди прекрасно "читают" метафоры в кадре, а страх - лучший проводник информации. Однако мы предупреждаем всех, кто смотрит это видео: не пытайтесь повторить, это опасно для жизни. Обращайтесь к профессионалам".

Трюк, показанный в ролике, кстати, тоже не советуем повторять: он выполнен профессиональным скалолазом с 15-летним стажем.