Банк "Открытие" предложит кредиты на льготных условиях предприятиям Дальнего Востока

Банк "Открытие" и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) подписали договор о предоставлении финансирования в виде целевого займа на льготных условиях. Таким образом банк "Открытие" присоединился к государственной программе поддержки малого и среднего предпринимательства "Доступный кредит для МСП", которая реализуется ФРДВ на Дальнем Востоке.

В рамках совместной программы Фонд предоставляет финансирование банку "Открытие", который в свою очередь будет осуществлять кредитование компаний сегмента малого и среднего бизнеса на условиях льготных процентных ставок – на 4-6% ниже среднерыночных. Это поможет увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет) и повысить общий уровень доступности кредитных ресурсов за счет снижения нагрузки по регулярным выплатам. Кредиты можно использовать для финансирования текущей и инвестиционной деятельности предприятий.

"Банк "Открытие" стал первым частным банком в России, который присоединился к программе "Доступный кредит для МСП" Фонда развития Дальнего Востока, – подчеркнул в ходе подписания договора член правления, руководитель корпоративного блока банка "Открытие" Геннадий Жужлев. – Программы поддержки малого и среднего предпринимательства уже показали свою пользу для развития этого важнейшего сегмента экономики. Заключенный договор – результат эффективной работы департамента госпрограмм и проектов с господдержкой банка "Открытие", который обладает высокой экспертизой в реализации подобных проектов".