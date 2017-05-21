Немецкие бизнесмены посетят Тюмень с деловым визитом

17:06 21 мая 2017
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kdm69.ru
| Фото: kdm69.ru

Представители консалтинговой компании "Аксандис ГмбХ" из ФРГ планируют посетить Тюмень и принять участие в "Неделе инноваций в Тюменской области". Эксперты выступят на заседании круглого стола "День экспортёра".

Как сообщили в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства региона, на стадии согласования находятся планы деловых визитов других предприятий, в их числе "Хартманн ГмбХ" (оборудование для АПК), "Гроссманн Групп" (предприятия нефтегазового машиностроения, нефтегазохимии, энергетики). 

Отметим, заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков провел несколько встреч с германскими предпринимателями в Берлине. Это стало  продолжением проводимой правительством региона политики благоприятствования инвестициям и деловому сотрудничеству. Около 50 предприятий и организаций ФРГ познакомились с инвестиционного–промышленным потенциалом Тюменской области. Некоторым компаниям предложены конкретные проекты.

Теги: Германия , предпринимательство , бизнес
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