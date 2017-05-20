В Гилевской роще сегодня будет большая "Жара"

Фестиваль предпринимательства "Жара" приглашает жителей Тюмени и гостей города увлекательно, интересно и зажигательно провести эту субботу, 20 мая, в Гилевской роще.

Напомним, фестиваль является третьим и заключительным мероприятием всероссийского бизнес-форума "Жара", который проводится по инициативе общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и при поддержке правительства Тюменской области.

Эдуард Омаров, вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ": "Идея фестиваля "Жара" очень поста. Мы хотим на одной площадке показать палитру предпринимательства Тюменской области".

Официальное открытие фестиваля состоится в 12:00. Организаторы обещают: удивятся многие. Такого еще не было. Зафиксировать рекорд в Тюмень едут представители Книги рекордов России – полтысячи музыкантов примут участие во флешмобе "Самая большая рок-группа России".

Как отмечает председатель комитета по женскому предпринимательству " Опоры России" Наталья Паденко, организаторы постарались сделать так, чтобы всем было максимально интересно. Разнообразная, насыщенная программа ждет детей и взрослых на площадках "Семья" и "Спорт", приобрести сувениры, товары ручной работы, дизайнерские вещи можно будет на "Маркете". На большом фудкоре можно будет отведать ароматных шашлыков, выпить чаю, кофе и так далее. В образовательном шатре будут проходить лекции, встречи и мастер-классы, их могут посетить все желающие, а не только предприниматели. Ремесленников и представителей муниципалитетов области можно увидеть на "Улице предпринимателей", они тоже будут реализовывать свою продукцию – от кузнечных изделий до текстиля.

В течение всего дня, с 11:00 до 20:00, здесь будут работать пять основных зон:

"Семья" включает в себя целый спектр развлечений и мастер-классов для всей семьи. На площадке будут организованы различные творческие мастерские, детский аквагрим, лего-конструирование и множество других увлекательных событий для вас и ваших детей! Также на площадке вы сможете познакомится и попробовать детские товары от различных производителей и компаний нашего региона.

"Спорт" - футбольная школа "Юниор" организует монотурниры для детей разных возрастов. Фитнес-центр "Фитберри" проведет открытые тренировки на различные группы мышц, спортивные соревнования, а также танцевальный класс по социальным танцам и дегустация от FBR-BAR. На площадке "Единоборства" от Ассоциации панкратиона Тюменской области -открытые тренировки по тайскому боксу, грэпплингу, семейному айкидо, кудо, боксу, а также панкратион. Команда проекта "Достойный Выбор" проведет показательные мероприятия и базу героев, где все желающие смогут выполнить различные задания.

"Образование" - место, где будут проходить различные образовательные мастер-классы от предпринимателей из нашего города и не только. Если вы хотите познакомиться поближе с историями тех, кто преуспел на предпринимательской арене, получить новые навыки и знания – вам точно сюда!

"Маркет" - Фестиваль кофе, бургеров, а также любительский и профессиональный конкурсы по их приготовлению с последующей дегустацией. Распродажа различных товаров от тюменских производителей и не только; различные мастер-классы на тему "Готовим кофе дома, как профессионалы" и многое другое в направлении торговли и общественного питания.

"Муниципальные образования" - площадка для тех, кто хочет поближе познакомиться с предприятиями и товарами, которые производятся на территории всей Тюменской области. На площадке будут организованы стенды от представителей предпринимательского сообщества нашего региона, дегустация и продажа различных товаров, а также презентация услуг наших ближайших соседей из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и других городов Тюменской области.

Больше о мероприятиях фестиваля можно узнать здесь.

Ольга Езикеева, Инвестиционное агентство Тюменской области: "Мы активно участвуем во всех мероприятиях бизнес-форума. Фестиваль предпринимательства – не исключение. На "Жаре" будет нетворкинг, предприниматели смогут обменяться контактами. Будет большая ярмарка товаров и услуг. "Жара" - это не тоглько торговля, но и концерты, спорт, масса различных мероприятий для детей и молодежи, образование, сельский бизнес, благотворительность. Амбициозный и масштабный проект. Можно создать традицию и в День предпринимателя в Гилевской роще ежегодно проводить такой фестиваль".

Кстати, для всех тех, кто собирается на "Жару", в течение всего от ДК "Строитель" и обратно будет курсировать автобус. Расписание рейсов: от "ДК" Строитель автобус отходит в: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. Из Гилевской рощи - 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.