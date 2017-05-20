Глава Тюменского района провела встречу для бизнес-леди

Глава администрации Тюменского района Светлана Иванова организовала первую встречу для женщин-предпринимателей муниципалитета и за чашкой чая обсудила с ними актуальные вопросы развития бизнеса, рассказали в пресс-службе губернатора.

Светлана Иванова отметила, что идея встречи возникла при составлении дорожной карты по развитию сельского предпринимательства. Бизнес-леди поделились с главой района историями успеха, планами развития своеих предприятий.

Среди приглашенных – Галина Молчанова из села Борки. Владелица кафе "Отрада", она занимается бизнесом с 1997 года. Сейчас в штате – 17 работников, в перспективе планирует расширение.

Под руководством Татьяны Бойко, директора ООО "Сибжилстрой", трудятся 155 чел. В 2016 году по сравнению с 2015 там - рост производства, увеличение выручки на 12%. С 2016 г. "Сибжилстрой" запустил производство нового вида продукции – облицовочной плитки из дерева. Предприятие состоит в реестре инвестиционных проектов Тюменского района, будет развивать бизнес.

Светлана Трофимова - индивидуальный предприниматель. Ей, участнице программы выхода граждан на самозанятость, в прошлом году предоставили финансовую помощь. Сейчас она оказывает репетиторские услуги по русскому языку и литературе в п. Московский.

Вопросов у женщин много, поэтому в планах Светланы Ивановой сделать такие встречи регулярными - не реже, чем раз в два месяца. "Благодаря областным властям, существует много способов поддержки предпринимателей. Чтобы обеспечить их эффективность, обязательно нужна обратная связь", - отметила глава администрации Тюменского района.