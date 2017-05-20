Всероссийская ярмарка инвестиций: в Тюмени назвали лучшие стартапы-2017

Александр Василюха

В Тюмени проходит трехдневный федеральный бизнес-форум "Жара". Мероприятие такого формата проводится впервые.

18 мая, в первый день форума, состоялась Всероссийская ярмарка инвестиций.

Отметим, в Тюменской области ярмарка инвестиций проводится третий год подряд. За это время из небольшого проекта она переросла в значимое событие. В предыдущие годы начинающие предприниматели смогли привлечь более 136 млн рублей на реализацию своих идей. В этом году мероприятие вышло на федеральный уровень. Подготовка к нынешней ярмарке шла в течение трех месяцев. Из 800 заявок, поступивших со всей России, были отобраны наиболее интересные и перспективные.

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области: "Подобные мероприятия дают возможность встретиться молодым предпринимателям и инвесторам. Раздвигаются горизонты, позволяя предпринимателям знакомиться, общаться на этих площадках, но и, конечно же, привлекать инвестиции в свои проекты".

27 проектов презентовано на очной защите 18 мая. Участие в ярмарке приняли 66 местных и приехавших из Москвы, Сочи и Екатеринбурга инвесторов, представители венчурных фондов. Более тысячи инвесторов смогли рассмотреть стартапы в режиме online.

Эдуард Омаров, вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ": "Формирование благоприятного инвестиционного климата зависит не только от государственной власти и отношения глав региона, но и от самих предпринимателей. Мы должны быть активными и влиять на формирование собственным участием".

Защита проектов прошла в двух направлениях: до и свыше 10 миллионов рублей. Внимание аудитории привлекли проект по созданию крупной компании по производству уникального напитка "Уральский Иван-чай", строительство завода по переработке сапропеля, ферма по выращиванию австралийского красно-клешневого рака и королевской креветки "Сибирский деликатес" и развитие сервиса по поиску и бронированию охотничьих туров, экологического отдыха, рыбалки, фотоохоты "На охоту".

Фото Андрея Шахмаева,https://www.facebook.com/profile.php?id=100011416483922

Андрей Шахмаев, заместитель директора Свердловского венчурного фонда: "Впечатляют уровень организации и масштабность Ярмарки инвестиций. Подобные мероприятия направлены на повышение инвестиционного климата, Тюменская область показала высокую заинтересованность в его развитии. Удивил широкий географический охват: свои стартапы представили молодые предприниматели из разных регионов России. Нас заинтересовали 5 проектов, предложивших инновации на рынках IT, БиоМед и Промышленность и индустрия. Мы обменялись контактами и настроены на дальнейшее сотрудничество".

Олег Иванов, основатель InvestBazar

Своим опытом с предпринимателями поделился Олег Иванов – частный инвестор и предприниматель, в собственные бизнес-проекты он привлек более 90 000 000 долларов, владелец RC Cola Russia, основатель InvestBazar. В рамках мероприятия перед участниками выступили Евгений Гаврилин – один из основателей краудфандинга в России, первым основал площадку народного финансирования Boomstarter.ru и Руслан Тугушев – предприниматель, сооснователь платформы Boomstarter.

Напомним, организатором мероприятия является ТРО "ОПОРА РОССИИ" при поддержке Правительства Тюменской области, администрации города Тюмени и Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Партнер мероприятия - "Сургутнефтегазбанк".

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Публикация подготовлена на основе материалов пресс-службы комитета по молодежному предпринимательству ТРО общероссийской общественной организации "ОПОРА РОССИИ". Фото - Александр Василюха.