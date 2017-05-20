Тюменские предприятия могут поучаствовать в строительстве завода в Амурской области

17:38 19 мая 2017
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owc.de
| Фото: owc.de

Представители тюменских предприятий, желающих принять участие в строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области, отправятся с бизнес-миссией в дальневосточный регион.

Как рассказали в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, организующем поездку, сроки и список участников будет объявлен позже.

На предварительном этапе предприятиям предлагается рассмотреть и исполнить инструкции для компаний, планирующих сотрудничать в реализации проекта "Строительство Амурской ГПЗ". Инструкции размещены на официальном сайте АО "НИПИГазпереработка".

Участие в бизнес-миссии может быть полезным для предприятий из разных сфер экономики. Так, кроме строительства технологических установок и объектов общезаводского хозяйства, проект ГПЗ предполагает создание подъездных дорог, железнодорожных коммуникаций, причала на реке Зее и жилого микрорайона в г. Свободном Амурской области для работников будущего предприятия на пять тысяч жителей, пишет "Вслyх.рy".

По вопросам участия в мероприятии можно обратиться к Юлии Ахметовой, заведующей сектором импортозамещения отдела государственной поддержки промышленности департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тел. (3452) 55-65-57, AhmetovaYUP@72to.ru.

Теги: строительство , промышленность , предприниматели , бизнес , сотрудничество
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