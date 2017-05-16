Запсибкомбанк приглашает на ярмарку загородной недвижимости

Большинство жителей крупных городов мечтают о собственном жилье на природе. Построив или купив загородный дом, можно получить желанное ощущение свободы, отдохнуть от серых городских будней и большого скопления людей. Как же здорово, устав от пыльного и шумного города, вечером приехать в уютный и просторный дом, при этом в доступной близости будут находиться магазины, школа, садик, развлекательные и лечебные учреждения.

Если вы всё чаще задумываетесь о собственном доме, то почему бы не рассмотреть все варианты и сделать окончательный выбор! Именно для вас 19 мая Запсибкомбанк совместно с партнером – с агентством недвижимости "СОВА" проводит Ярмарку загородной недвижимости.

"Мы приглашаем всех, кто мечтает о своем доме, посетить нашу ярмарку. Наши партнеры по рынку недвижимости представят лучшие предложения по земельным участкам и загородным домам! Вы сможете выбрать и забронировать понравившийся вариант. Специалисты банка тут же сделают для вас все необходимые расчеты и примут заявку на кредит. Вы не потратите лишнее время и получите ответы на все вопросы здесь и сейчас", – рассказывает заместитель директора дирекции розничного бизнеса Татьяна Маркова.

Ярмарка загородной недвижимости пройдет в ипотечном центре ПАО "Запсибкомбанк" в пятницу, 19 мая, с 12:00 до 19:00.

Адрес ипотечного центра: Тюмень, улица Республики 156/1. Телефоны для справок: 68-47-32, 68-47-34.