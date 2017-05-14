Тюменские эксперты рассказывают про эффективные способы вложения денег

Тюменские эксперты рассказывают, как выбрать выгодный банковский кредит. К примеру, высокие процентные ставки могут дать повод задуматься о надежности финансового учреждения.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита Финансово-экономического института ТюмГУ Екатерина Мазикова отмечает, что коммерческие банки не существует лишь на средства своих вкладчиков – физических и юридических лиц. Банкам необходимы займы, которые они получают на межбанковском кредитном рынке. Центробанк выдаёт финансовые средства банкам, испытывающим затруднения с ликвидностью, под процент, который зафиксирован ключевой ставкой.



"Если банк предлагает проценты по вкладам выше ключевой ставки, есть повод задуматься о его надёжности. Скорее всего, банку остро необходимы деньги. А значит, риски размещения средств в нём велики", - считает специалист.

В то же время инфляция не всегда играет большую роль. Вклад в любом случае выгоднее хранения денег дома. Кроме того, если сумма вкладывается приличная, то деньги начинают зарабатывать деньги. Но при этом важно продолжать мониторить рынок на предмет новых предложений, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

"Перед открытием вклада также убедитесь, что средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Сейчас максимальный объём страхуемых средств на счёте составляет 1 млн 400 тысяч рублей. Срок возвращения средств от АСВ строго регламентирован и не превышает 14 дней с момента наступления страхового случая", - добавила Екатерина Мазикова.