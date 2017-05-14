Тюменский завод "Битекс-Сибирь" начал выпускать краску с эффектом мембраны

На заводе "Битекс-Сибирь" (Заводоуковск) приступили к серийному выпуску новой краски-мембраны, основные качества которой - паропроницаемость и водостойкость. Ее можно будет использовать при обработке фундаментов зданий, подготовке поверхности бассейнов, стен в ванных комнатах, фасадов домов.

Как рассказал владелец предприятия Андрей Снисаренко, краска с эффектом мембраны, наложенная на поверхность, с одной стороны пропускает водяные пары, что особенно важно при строительстве, а с другой - не пропускает воду. По такому же принципу сделана современная спортивная и охотничья одежда.

Продукцию будут выпускать под брендом "Farbe elastish membran". Она уже прошла тестирование на стройплощадках и получила высокие отзывы, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Как оказалось, краска отлично подошла для плоских крыш. Сейчас на них раскатывают рубероид, либо более современные рулонные мембраны, что требует четкого соблюдения технологий, а это выходит не всегда. В результате через "швы" крыши вода просачивается на верхние этажи. Сильный ветер также может сорвать раскатанные рулоны. Использование же новой краски, ее равномерное нанесение в два-три слоя гарантирует надежный результат. К тому же, краска белая, а, значит, в отличие от черного рубероида, она отражает солнечные лучи", - прокомментировал руководитель завода.